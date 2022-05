Soirée Jeux Marignac-en-Diois Marignac-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Marignac-en-Diois

Soirée Jeux Marignac-en-Diois, 28 mai 2022, Marignac-en-Diois. Soirée Jeux Marignac-en-Diois

2022-05-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-28

Marignac-en-Diois Drôme Marignac-en-Diois EUR 5 5 Soirée jeux de société, de plateau et de cartes. Apportez un plat, une boisson à partager et des jeux. Dès 7 ans et plus. fete.marignac@gmail.com Marignac-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Marignac-en-Diois Autres Lieu Marignac-en-Diois Adresse Ville Marignac-en-Diois lieuville Marignac-en-Diois Departement Drôme

Marignac-en-Diois Marignac-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignac-en-diois/

Soirée Jeux Marignac-en-Diois 2022-05-28 was last modified: by Soirée Jeux Marignac-en-Diois Marignac-en-Diois 28 mai 2022 Drôme Marignac-en-Diois

Marignac-en-Diois Drôme