du vendredi 5 novembre au vendredi 3 juin 2022 à Ludothèque Plainpalais-Jonction

En famille, seul ou entre amis voici l’un des rendez-vous pour tous les amateurs de jeux. Que vous soyez passionnés, novices, connaisseurs, ou tout simplement curieux, rejoignez-nous! A bientôt. Ouvert à tous. Les enfants jusqu’à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les jeunes de moins de 16 ans sont admis jusqu’à 22h.

Gratuit

Soirée-Jeux à la Ludothèque de Plainpalais-Jonction le premier vendredi de chaque mois Ludothèque Plainpalais-Jonction Avenue de Sainte-Clotilde 1, 1205 Genève Genève

2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T23:00:00;2021-12-03T19:30:00 2021-12-03T23:00:00;2022-02-04T19:30:00 2022-02-04T23:00:00;2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T23:00:00;2022-04-01T19:30:00 2022-04-01T23:00:00;2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T23:00:00;2022-06-03T19:30:00 2022-06-03T23:00:00

