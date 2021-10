Albi Ludothèque La Marelle Albi, Tarn SOIRÉE JEUX Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

SOIRÉE JEUX Ludothèque La Marelle, 11 novembre 2021, Albi. SOIRÉE JEUX

Ludothèque La Marelle, le jeudi 11 novembre à 20:30

Venez découvrir des jeux de société ou partager vos jeux préférés (soirée réservée aux plus de 14 ans) Venez découvrir des jeux de société Ludothèque La Marelle 8 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:30:00 2021-11-11T22:30:00

