Soirée jeux Ludothèque du Petit-Saconnex Genève Catégorie d’évènement: Genève

Soirée jeux Ludothèque du Petit-Saconnex, 25 mars 2022, Genève. Soirée jeux

Ludothèque du Petit-Saconnex, le vendredi 25 mars à 19:30

Seul-e-s, entre ami-e-s ou en famille, soyez les bienvenu-e-s dès 19h30 pour vous détendre autour de jeux de société de toutes sortes, accompagnés d’une tasse de thé et de quelques biscuits. Les ludothécaires présent-e-s se feront un plaisir de vous faire rejouer des classiques ou découvrir des nouveautés ! Soirée conseillée dès 7 ans. Les enfants en dessous de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Gratuit

La ludothèque du Petit-Saconnex vous propose une soirée jeux de société divers et variés, vendredi 25 mars de 19h30 à 22h00. Ludothèque du Petit-Saconnex Chemin des Genêts 14, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Ludothèque du Petit-Saconnex Adresse Chemin des Genêts 14, 1202 Genève Ville Genève lieuville Ludothèque du Petit-Saconnex Genève

Ludothèque du Petit-Saconnex Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Soirée jeux Ludothèque du Petit-Saconnex 2022-03-25 was last modified: by Soirée jeux Ludothèque du Petit-Saconnex Ludothèque du Petit-Saconnex 25 mars 2022 genève Ludothèque du Petit-Saconnex Genève

Genève