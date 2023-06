Cet évènement est passé Soirée jeux (LSF/FR) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée jeux (LSF/FR) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 24 mars 2023, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 18h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Les jeux de société de la médiathèque sortent le soir… Vous voulez découvrir ou faire découvrir un jeu, soyez les bienvenus ! La médiathèque vous propose de venir partager, le temps d’une soirée, un moment convivial autour des jeux de sociétés. Vous voulez découvrir ou faire découvrir un jeu, soyez les bienvenus ! Du petit jeu rapide au plus grand jeu de plateau, il y en aura pour tous les goûts. Pour tous, à partir de 16 ans. Soirée accessible en Langue des Signes Française (LSF)

Sur Inscription (les inscriptions sont ouvertes le 15 du mois précédent la séance) Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl http://bit.ly/AnimCanopee

