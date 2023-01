SOIREE JEUX Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

SOIREE JEUX Les Moutiers-en-Retz, 11 février 2023, Les Moutiers-en-Retz . SOIREE JEUX Bibliothèque Raymond Devos Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos

2023-02-11 – 2023-02-11

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos

Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique Pour tous les joueurs et joueuses de 5 à 99 ans, la bibliothèque propose une soirée animée. Moment convivial assuré ! bm.lesmoutiersenretz@orange.fr +33 2 40 82 75 77 Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

SOIREE JEUX Les Moutiers-en-Retz 2023-02-11 was last modified: by SOIREE JEUX Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz 11 février 2023 Bibliothèque Raymond Devos Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique