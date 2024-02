Soirée jeux « Les défis du plateau » Châtelaudren-Plouagat, samedi 9 mars 2024.

Soirée jeux « Les défis du plateau » Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

En lien avec l’exposition « À quoi on joue ?! » programmée au Petit Écho de la Mode jusqu’au 9 mars, l’association la Communauté du Plateau organise une soirée quizz autour de l’univers des jeux de société.

Montez une équipe de 6 à 8 personnes et venez participer à une soirée remplie de défis, de quizz, d’énigmes, de fun ! Quelle équipe sortira vainqueur? Soirée jeux de 20h à 23h00 puis place à la danse jusqu’à 2h00. Sur inscription (limité à 100 personnes) avec buvette/restauration possible sur place. Des lots seront à gagner pour les vainqueurs. 8€/pers. = jeu seul. 15€/pers. = jeu + repas. Ouverture des portes à 19h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Salle Jean Le Cuziat

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

L’événement Soirée jeux « Les défis du plateau » Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor