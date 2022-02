Soirée Jeux Le Poët Le Poët Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Le Poët

Soirée Jeux Le Poët, 25 février 2022, Le Poët. Soirée Jeux Médiathèque Ludothèque 14 route Napoléon Le Poët

2022-02-25 18:00:00 – 2022-02-25 21:30:00

Le Poët Hautes-Alpes Le Poët Une soirée jeux par mois ! Vous venez, on joue, on découvre, on rit, on partage ! Vous pouvez apporter un petit quelque chose à grignoter et à partager ! bibliotheque@lepoet-hautes-alpes.com +33 4 92 21 83 58 https://www.lepoet-hautes-alpes.com/la-bibliotheque-mediatheque-municipale_fr.html Médiathèque Ludothèque 14 route Napoléon Le Poët

