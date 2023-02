Soirée jeux Le Breuil Catégories d’Évènement: Allier

Allier Organisé par le centre social de la Montagne Bourbonnaise. Jeux de société, de rôles, d’aventure, de réflexion et des nouveautés ! Buvette par l’APE de l’école du Breuil. +33 4 70 59 71 42 Le Breuil

