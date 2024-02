SOIREE JEUX Rue Saint-Exupéry La Haie-Fouassière, vendredi 15 mars 2024.

SOIREE JEUX Rue Saint-Exupéry La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

Vendredi 15 mars, la bibliothèque vous invite à une « soirée jeux », au Pôle Enfance-Jeunesse, en partenariat avec la ludothèque itinérante « Autour du jeu », de Samuel Marsault.

Découvrez ou redécouvrez l’univers du jeu !

Ludothécaire passionné, Samuel Marsault vous fera découvrir d’innombrables jeux de société, vous orientera sur le choix des jeux en fonction des âges et des envies et vous expliquera les règles du jeu qui vous fera plaisir. Enfants, parents ou même grand-parents entrez dans cet univers ludique, convivial et intergénérationnel !

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges (à partir de 10 ans). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

Rue Saint-Exupéry Pôle Enfance Jeunesse

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement SOIREE JEUX La Haie-Fouassière a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire