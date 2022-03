Soirée jeux La Forêt-Fouesnant, 29 avril 2022, La Forêt-Fouesnant.

Soirée jeux Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

2022-04-29 16:30:00 – 2022-04-29 20:30:00 Le Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère

Jeux de société, jeux vidéos et jeux traditionnels en libre accès et à partager. Une animation proposée par la municipalité, en partenariat avec la médiathèque et l’espace jeunes, dans le cadre de la journée intergénérationnelle.

Ouvert à tous.

+33 2 98 56 83 50

