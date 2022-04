Soirée Jeux : La Cartavane Benqué-Molère Benqué-Molère Catégories d’évènement: Benqué-Molère

Hautes-Pyrénées

Soirée Jeux : La Cartavane Benqué-Molère, 7 juin 2022, Benqué-Molère. Soirée Jeux : La Cartavane Salle des fêtes BENQUÉ-MOLÈRE Benqué-Molère

2022-06-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-07 22:00:00 22:00:00 Salle des fêtes BENQUÉ-MOLÈRE

Benqué-Molère Hautes-Pyrénées Benqué-Molère La Cartavane présente ses Soirées Jeux de Société tous les premiers mardis du mois

Découvertes, Rencontres et Convivialité

Renseignements au 0622075012 ou via lacartavane@protonmail.com

