SOIRÉE JEUX Maison des Loisirs et de la Culture La Bresse, mercredi 24 avril 2024.

Mercredi

Venez partager un moment ludique seul, en famille ou entre amis. Espace pour les tout-petits et baby foot/billard ! Des jeux pour tous les âges à partager avec les personnes qui vous accompagnent ET avec les autres participants pour un moment de rencontre et d’échange. Les petites choses à partager (boissons et choses à grignoter) sont autorisées et même les bienvenues !!!Tout public

4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24 20:00:00

Maison des Loisirs et de la Culture 7A rue de la clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est

