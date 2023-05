Soirée jeux : jouons à Duras Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 09 juin 2023

de 18h30 à 21h30

Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. gratuit

Venez jouer et découvrir les jeux de société de la médiathèque Marguerite Duras Lors de cette soirée jeux à la médiathèque Marguerite Duras, venez jouer et découvrir de nombreux jeux

de société. Il est également possible d’ apporter vos jeux préférés ! Les mineurs peuvent venir à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Venez jouer et découvrir les jeux de société de la médiathèque Marguerite Duras Lors de cette soirée jeux à la médiathèque Marguerite Duras, venez jouer et découvrir de nombreux jeux de société. Il est également possible d' apporter vos jeux préférés ! Les mineurs peuvent venir à partir de 10 ans, accompagnés d'un adulte. Pour tous niveaux, les débutants sont aussi les bienvenus. Vendredi 9 juin – 18h 30 Tout public à partir de 10 ans, les mineurs devront être accompagnés d'un adulte Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

