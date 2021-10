Agen Le Hang'ART Agen, Lot-et-Garonne Soirée jeux italiens Le Hang’ART Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Soirée jeux italiens Le Hang’ART, 16 décembre 2021, Agen. Soirée jeux italiens

Le Hang’ART, le jeudi 16 décembre à 19:00

Participez à notre soirée jeux italiens chez notre partenaire Le Hang’Art !

Gratuit, sur inscription obligatoire par mail

Rejoignez-nous au Hang’Art pour vous amuser et en découvrir plus sur la culture italienne ! Le Hang’ART 116 boulevard Edouard Lacour, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Hang'ART Adresse 116 boulevard Edouard Lacour, 47000 Agen Ville Agen lieuville Le Hang'ART Agen