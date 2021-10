Soirée jeux Halloween Thèze, 29 octobre 2021, Thèze.

Soirée jeux Halloween 2021-10-29 19:00:00 – 2021-10-29 Maison de la Petite Enfance Chemin Fanget

Thèze Pyrénées-Atlantiques Thèze

Venez vous faire peur lors de cette soirée sur le thème de l’horreur, et oui c’est bientôt Halloween. Soirée jeux et blind test-quizz. Pour tester vos connaissances ! Tout au long de la soirée, des jeux sur place vous sont proposés. Venez découvrir les dernières nouveautés et la petite sélection de jeux de monstres/enquête. N’oubliez pas de vous inscrire avec votre équipe pour le blind test/quiz. Alors, même pas peur ??? Ouvert à tous, à partir de 10 ans. Sur inscription, Pass sanitaire obligatoire.

CCLB 64

