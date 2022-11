Soirée jeux grignote Saint-Onen-la-Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiatèque Place de la mairie Saint-Onen-la-Chapelle

2022-11-30 19:30:00 – 2022-06-30 23:00:00

Ille-et-Vilaine Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine Soirée jeux grignote, à la médiathèque. Venez jouer en famille et apportez un plat à partager (à manger avec les doigts).

Tout public à partir de 3 ans. Le service jeunesse se charge d’apporter et de vous faire découvrir de nombreux jeux de société adaptés à chaque tranche d’âge.

-Gratuit & sans inscription

