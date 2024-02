SOIRÉE JEUX LUDOTHÈQUE DU FOYER RURAL Grenade, vendredi 8 mars 2024.

SOIRÉE JEUX LUDOTHÈQUE DU FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Avec plus de 1200 jeux, il y en a pour tous les âges, et pour tous les styles !

Une soirée jeux est organisée à la ludothèque du Foyer Rural de Grenade.

L’entrée est libre et gratuite, et ouvert à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

LUDOTHÈQUE DU FOYER RURAL 28 rue Victor Hugo

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie

