Soirée jeux “Gourmandises” Périers, 11 mars 2022, Périers.

Soirée jeux “Gourmandises” Ludothèque – COCM 4 Place du Fairage Périers

2022-03-11 – 2022-03-11 Ludothèque – COCM 4 Place du Fairage

Périers Manche Périers

Chers joueurs et joueuses, la Party Ludo vous propose ses « gourmandises ». On vous mijote une soirée où les jeux passeront des sushis aux fruits et feront un détour par les gâteaux et les glaces. Pour les friands du « Burger de la mort », les équipes « ketchup » et « mayo » n’attendent plus que vous ! Comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Pensez à réserver : 02 33 76 73 35 / ludotheque@cocm.fr. Sans oublier le pass vaccinal et le masque.

Chers joueurs et joueuses, la Party Ludo vous propose ses « gourmandises ». On vous mijote une soirée où les jeux passeront des sushis aux fruits et feront un détour par les gâteaux et les glaces. Pour les friands du « Burger de la mort », les…

ludotheque@cocm.fr +33 2 33 76 73 35 https://www.cocm.fr/

Chers joueurs et joueuses, la Party Ludo vous propose ses « gourmandises ». On vous mijote une soirée où les jeux passeront des sushis aux fruits et feront un détour par les gâteaux et les glaces. Pour les friands du « Burger de la mort », les équipes « ketchup » et « mayo » n’attendent plus que vous ! Comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Pensez à réserver : 02 33 76 73 35 / ludotheque@cocm.fr. Sans oublier le pass vaccinal et le masque.

Ludothèque – COCM 4 Place du Fairage Périers

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Côte Ouest Centre Manche