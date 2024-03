Soirée jeux ZAC du Mont de Magny Gisors, jeudi 21 mars 2024.

Soirée jeux ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

En partenariat avec l’association Montjavoult joue et le magasin de jouets et jeux Code 2319.

Venez essayer Trio (As d’or dans la catégorie tout public) et Faraway (As d’or dans la catégorie expert), les jeux lauréats 2024 du Festival International du Jeu qui s’est déroulé à Cannes.

En hommage à Akira Toriyama, grand mangaka du 20e et du 21e siècle et papa de Dragon Ball décédé le 1er mars, affrontez-vous autour du jeux vidéo Dragon Ball FighterZ et incarnez vos personnages favoris dans des combats titanesques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 16:00:00

fin : 2024-03-21

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

