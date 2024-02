Soirée jeux ZAC du Mont de Magny Gisors, jeudi 15 février 2024.

Soirée jeux ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

En partenariat avec le magasin de jouets et jeux Code 2319.

Un animateur de l’association « Monjavoult joue » sera présent pour mettre en place des parties de Skylo, 6 qui prend, Dilemmes Express, Queen’s Gambit et Recto Verso) tout au long de la soirée.

Happy hour de 16h à 20h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 16:00:00

fin : 2024-02-15

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Soirée jeux Gisors a été mis à jour le 2024-02-10 par Vexin Normand Tourisme