Penne Friperie - Ancienne salle de classe Penne, Tarn Soirée jeux Friperie – Ancienne salle de classe Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Soirée jeux Friperie – Ancienne salle de classe, 24 novembre 2021, Penne. Soirée jeux

du mercredi 24 novembre au mercredi 22 juin 2022 à Friperie – Ancienne salle de classe

**Les 2èmes et 4èmes Mercredis du mois, de 18 à 22h00** Entrée libre A partir de 8 ans, enfants accompagnés Infos : 06 70 72 62 15 / [dmqjg@maludotheque.fr](mailto:dmqjg@maludotheque.fr) Evénement de la commune de Penne Friperie – Ancienne salle de classe 81140 Penne Penne Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T22:00:00;2021-12-08T18:00:00 2021-12-08T22:00:00;2021-12-22T18:00:00 2021-12-22T22:00:00;2022-01-05T18:00:00 2022-01-05T22:00:00;2022-01-19T18:00:00 2022-01-19T22:00:00;2022-02-02T18:00:00 2022-02-02T22:00:00;2022-02-16T18:00:00 2022-02-16T22:00:00;2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T22:00:00;2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T22:00:00;2022-03-30T18:00:00 2022-03-30T22:00:00;2022-04-13T18:00:00 2022-04-13T22:00:00;2022-04-27T18:00:00 2022-04-27T22:00:00;2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T22:00:00;2022-05-25T18:00:00 2022-05-25T22:00:00;2022-06-08T18:00:00 2022-06-08T22:00:00;2022-06-22T18:00:00 2022-06-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Friperie - Ancienne salle de classe Adresse 81140 Penne Ville Penne lieuville Friperie - Ancienne salle de classe Penne