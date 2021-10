Flers Flers Flers, Orne soirée jeux Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

soirée jeux Flers, 10 décembre 2021, Flers. soirée jeux 2021-12-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-10 00:00:00 00:00:00 La Ludothèque “Jeux et compagnie” 2 rue Pierre Lemière

Flers Orne Flers C’est le grand retour des Soirées Jeux à la ludothèque !

Venez partager un moment sympa entre amis ou en famille autour d’un bon jeu de société !

Pass sanitaire obligatoire & gestes barrières appliqués.

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse La Ludothèque "Jeux et compagnie" 2 rue Pierre Lemière Ville Flers lieuville 48.74469#-0.55084