Soirée jeux et plancha Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, vendredi 21 juin 2024.

Soirée jeux et plancha Une soirée conviviale, animé par l’ambiance des jeux et d’un bon repas Vendredi 21 juin, 19h00 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Sur inscription – Pour tous

Début : 2024-06-21T19:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose une soirée, le vendredi 21 juin à partir de 19h !

Partager un bon moment autour d’un repas, et plus précisément : une plancha !

Notre ludothécaire animera cette soirée et vous proposera des jeux de société pour satisfaire petits et grands !

Rapportez vos aliments (viande, poisson, légumes .. ) et profitez de ce moment convivial tous ensemble !

Gratuit – Pour tous

Sur inscription au 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Centre Social et Culturel l’Estey