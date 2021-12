Serres-Castet Bibliothèque municipale de Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Soirée jeux et lecture pour petits et grands Bibliothèque municipale de Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Bibliothèque municipale de Serres-Castet, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Bibliothèque municipale de Serres-Castet, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Venez partager un moment en famille autour du jeu, ou écouter des histoires contées par Lire et faire lire. Petits comme grands, tout le monde a sa place lors de cette soirée jeux et lecture !

Inscriptions fortement conseillées. Passe sanitaire obligatoire.

Bibliothèque municipale de Serres-Castet 2 rue Aristide Finco 64121 Serres-Castet

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T22:00:00

