Saint-Maurice-Navacelles Hérault Enfin ! Les Ficelles reprennent les Soirées “Jeux” avec La Compagnie des Jeux de Lodève.

Rendez-vous ce vendredi 29 avril à 19h30 à la Salle Peyreficade de Saint Maurice-Navacelles pour une soirée “Jeux” et Grignote.

Entrée libre et gratuite.

Pour la grignote partagée chacun apporte une tarte ou une quiche, salée ou sucrée, ou bien un petit quelque chose d’autre à manger, ou à boire.

