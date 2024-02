Soirée jeux et découverte au FabLab du Quart Lieu FabLab Saint-Céré, vendredi 23 février 2024.

Le FabLab du Quart Lieu ouvre ses portes pour une soirée jeux et découverte

Venez vous amuser avec les jeux fabriqués au FabLab mais également tester la sélection de jeux de la ludothèque ainsi qu’un simulateur volant et de la réalité virtuelle. Vous pouvez aussi apporter vos jeux pour les faire découvrir à d’autres!

Evènement gratuit et tout public

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

FabLab 4 Avenue Charles Bourseul

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

