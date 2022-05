Soirée jeux et concert Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Soirée jeux et concert Vic-en-Bigorre, 13 mai 2022, Vic-en-Bigorre. Soirée jeux et concert VIC-EN-BIGORRE Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13 VIC-EN-BIGORRE Rue Barrère de Vieuzac

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre La Maison des Jeunes et de la Culture de Vic en Bigorre organise une soirée détente composée de jeux, de rires et de découverte musicale. Repas partagé, soirée jeux et concert de Muriel B.

Un invité de l’association Jeux Vœux Jouets sera présent pour animer cette soirée. Dress code : tenue ringarde. mjcvic65@orange.fr +33 5 62 31 61 00 VIC-EN-BIGORRE Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse VIC-EN-BIGORRE Rue Barrère de Vieuzac Ville Vic-en-Bigorre lieuville VIC-EN-BIGORRE Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Soirée jeux et concert Vic-en-Bigorre 2022-05-13 was last modified: by Soirée jeux et concert Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 13 mai 2022 Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées