Soirée jeux et atelier cuisine Brienne-le-Château, jeudi 25 avril 2024.

Soirée jeux et atelier cuisine Brienne-le-Château Aube

Et si vous faisiez une soirée jeux enfants et parents séparément ?

Une soirée pyjama/cuisine au centre de loisirs de Brienne-le-Château pour les enfants et une soirée jeux/cuisine à la Maison Pour Tous pour les parents.

Et retrouvez vous en fin de soirée pour déguster tous ensemble ce que vous avez préparé !

Sur inscription (places limitées). Eur.

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25 20:30:00

2 rue de Loménie

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est servicefamille@orange.fr

L’événement Soirée jeux et atelier cuisine Brienne-le-Château a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne