Espace le 25, le samedi 16 avril à 20:00

En avril… place aux ludophiles pour une nouvelle soirée jeux dédiée aux adultes ! La ludothèque met à votre disposition toute sa collection de jeux de société et vous propose ses nouveautés, dont les nommés aux as d’or 2022 ! Venez seuls ou avec des amis vous essayer, selon l’humeur, aux jeux d’ambiance, de stratégie, de hasard, aux jeux coopératifs ou compétitifs,… Pourquoi pas un escape game de table (Unlock, Deckscape…) ?

Sur inscription auprès de la Ludo

Soirée jeux dédiée aux adultes Espace le 25 25 Avenue du Général Gallieni, 94340 Joinville-le-Pont

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T22:30:00

