Soirée JEUX en famille Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

Soirée JEUX en famille Saint-Pal-de-Mons, 6 mai 2022, Saint-Pal-de-Mons. Soirée JEUX en famille Rue du Pontonnet Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons

2022-05-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-06 21:30:00 21:30:00 Rue du Pontonnet Place de l’Eglise

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Soirée jeux en famille avec la ludothèque Ricochet au Centre de Loisirs de St Pal de Mons vendredi 6 mai de 18h30 à 21h30 Tarif : 2€. centredeloisirs-stpaldemons@orange.fr +33 4 71 75 08 43 Rue du Pontonnet Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Rue du Pontonnet Place de l'Eglise Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Rue du Pontonnet Place de l'Eglise Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

Soirée JEUX en famille Saint-Pal-de-Mons 2022-05-06 was last modified: by Soirée JEUX en famille Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 6 mai 2022 Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire