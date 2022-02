Soirée jeux en famille Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Soirée jeux en famille Ludothèque La Marelle, 19 mars 2022, Albi. Soirée jeux en famille

Ludothèque La Marelle, le samedi 19 mars à 18:30

A partir de 18h30, ludothèque la Marelle 12 Rue de la Violette. 05 63 54 90 85 Venez partager un moment convivial autour de jeux de règles (sociétés) Ludothèque La Marelle 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Ludothèque La Marelle Adresse 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Ville Albi lieuville Ludothèque La Marelle Albi Departement Tarn

Ludothèque La Marelle Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Soirée jeux en famille Ludothèque La Marelle 2022-03-19 was last modified: by Soirée jeux en famille Ludothèque La Marelle Ludothèque La Marelle 19 mars 2022 Albi Ludothèque La Marelle Albi

Albi Tarn