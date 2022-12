SOIREE JEUX EN FAMILLE Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

SOIREE JEUX EN FAMILLE Gérardmer, 21 décembre 2022, Gérardmer . SOIREE JEUX EN FAMILLE 1 rue du Calvaire Ludothèque Gérardmer Vosges Ludothèque 1 rue du Calvaire

2022-12-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-21

Ludothèque 1 rue du Calvaire

Gérardmer

Vosges A partir de 7ans. Les enfants de moins de 12ans doivent être accompagnés d’un adulte. +33 3 68 89 04 00 Ludothèque 1 rue du Calvaire Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges Ludothèque 1 rue du Calvaire Ville Gérardmer lieuville Ludothèque 1 rue du Calvaire Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

SOIREE JEUX EN FAMILLE Gérardmer 2022-12-21 was last modified: by SOIREE JEUX EN FAMILLE Gérardmer Gérardmer 21 décembre 2022 1 rue du Calvaire Ludothèque Gérardmer Vosges Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges