Meurthe-et-Moselle

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE Ludo-Médiathèque – Espace89 10/12 Rue de Metz Frouard

2022-04-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-08 22:00:00 22:00:00

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard Venez jouer seul ou en famille quelques minutes ou quelques heures!

Cette soirée conviviale et gratuite est ouverte à toutes et à tous, petits et grands. Sur réservation

Repas partagé Infos et inscriptions : 03. 83. 24. 36. 97. – espace89@frouard.fr espace89@frouard.fr +33 3 83 24 36 97 Ludo-Médiathèque – Espace89 10/12 Rue de Metz Frouard

