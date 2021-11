Vannes Ti ar Vro - Bro Gwened Morbihan, Vannes Soirée jeux en breton Ti ar Vro – Bro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Ti ar Vro – Bro Gwened, le jeudi 25 novembre à 18:00

A partir de 18h00, venez participer à une soirée jeux en breton à Ti ar Vro Gwened. Apportez vos jeux, soirée ouverte à tous et à tous les niveaux de breton! Venez avec vos bébés, vos grands enfants, un espace est prévu pour eux !

entrée libre

Venez passer un moment convivial à Ti ar Vro de Vannes ! Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T21:00:00

