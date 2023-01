Soirée jeux en breton Plouha Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Soirée jeux en breton Plouha, 16 janvier 2023, Plouha . Soirée jeux en breton Rue Droumaguet Salle M Eidesheim, stade Jean Derrien Plouha Côtes-d’Armor Salle M Eidesheim, stade Jean Derrien Rue Droumaguet

2023-01-16 20:00:00 – 2023-01-16 23:00:00

Salle M Eidesheim, stade Jean Derrien Rue Droumaguet

Plouha

Côtes-d’Armor L’association Ludothèque C’hoarivari vous propose actuellement des espaces jeux gratuits et libres d’accès, sur la commune de Plouha. C’hoarivari se veut un lieu de partage, où petits et grands prennent plaisir à être ensemble, découvrir, se rencontrer et échanger. Soirée jeux ouverte à tous ! ludotheque.choarivari@gmail.com Salle M Eidesheim, stade Jean Derrien Rue Droumaguet Plouha

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Plouha Côtes-d'Armor Salle M Eidesheim, stade Jean Derrien Rue Droumaguet Ville Plouha lieuville Salle M Eidesheim, stade Jean Derrien Rue Droumaguet Plouha Departement Côtes-d'Armor

Plouha Plouha Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Soirée jeux en breton Plouha 2023-01-16 was last modified: by Soirée jeux en breton Plouha Plouha 16 janvier 2023 Côtes-d’Armor Plouha Rue Droumaguet Salle M Eidesheim stade Jean Derrien Plouha Côtes-d'Armor

Plouha Côtes-d'Armor