Wari, Felly, Seega, le Jeu d’Ivé, Fanorana, le Jeu de l’hyène… attendent les stratèges ! Vous y trouverez aussi des jeux de société aux noms évocateurs : Marrakech, Camel Cup, Souk… À partir de 12 ans, sur inscription. En partenariat avec la l[udothèque Regards](http://www.soutien-parent-regards.org/presentation-ludotheque/) Toutes nos animations sont sous réserve des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales en vigueur. Pass sanitaire obligatoire. Places limitées – Réservation conseillée au 05 61 73 51 56

Gratuit, inscription conseillée. Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les adultes

Une soirée jeux pour vous essayer à des jeux traditionnels, fabriqués artisanalement, originaires de différents pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T22:00:00

