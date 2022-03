Soirée Jeux du Jeudi – Scrabble Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Soirée Jeux du Jeudi – Scrabble Hauts de Bienne, 14 avril 2022, Hauts de Bienne. Soirée Jeux du Jeudi – Scrabble La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne

2022-04-14 – 2022-04-14 La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne Pour faire honneur à la journée mondiale du Scrabble vous êtes les bienvenus à la Friche pour pulvériser les scores et découvrir de nouveaux mots. fricheenherbe@gmail.com Pour faire honneur à la journée mondiale du Scrabble vous êtes les bienvenus à la Friche pour pulvériser les scores et découvrir de nouveaux mots. La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Ville Hauts de Bienne lieuville La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Soirée Jeux du Jeudi – Scrabble Hauts de Bienne 2022-04-14 was last modified: by Soirée Jeux du Jeudi – Scrabble Hauts de Bienne Hauts de Bienne 14 avril 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura