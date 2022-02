[Soirée jeux] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Coopération, stratégie, adresse, bluff, hasard… Alexis, gérant de la boutique Strata…J’aime, référence pour les jeux de société enfants & adultes à Dieppe, propose toute une sélection de chouettes jeux à tester entre amis ou en famille au cours d’une soirée spéciale.

stadium-dieppe@novick.fr +33 2 78 77 12 72 https://www.bar-the-novicks-stadium.com/

Idéal pour faire de nouvelles découvertes ludiques autour d’un bon burger et s’initier aux règles avec Alexis ! Pensez à réserver ! Dieppe

