Soirée Jeux de société Yzeures-sur-Creuse, vendredi 31 mai 2024.

Soirée Jeux de société Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée (cartes, dés, jeux de plateaux, jeux de stratégie..). Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:30:00

fin : 2024-05-31 22:00:00

Place François Mitterrand

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mediatheque.yzeures.37@gmail.com

