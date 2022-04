Soirée jeux de société Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-07-08 19:30:00 – 2022-07-08 22:00:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée ( cartes, dés, plateaux ).

Ceux qui veulent faire partager un jeu spécifique peuvent l’amener et le faire découvrir aux autres. mediatheque.yzeures.37@gmail.com +33 2 47 94 26 54 De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée ( cartes, dés, plateaux ).

