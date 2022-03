Soirée Jeux de société Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-04-29 19:30:00 – 2022-04-29 22:00:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Une soirée jeux de société est organisé pour les amateurs de jeux de cartes, jeux de dés, jeux d’échecs, de dames et jeux de plateau.

De nombreux jeux seront proposés lors de cette soirée.

