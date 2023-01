SOIREE JEUX DE SOCIETE Vittel Vittel DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges Vittel La médiathèque de Vittel propose des soirées jeux de société dans le cadre de l’animation de son espace ludothèque : jeux de rôle, de plateau, jeux géants en bois, de coopération, de stratégie, d’enquête ou encore de connaissances, il y en a pour tous les goûts ! Ces soirées sont animées par l’association vosgienne PL’ASSO JEUX. Tout public mediatheque@ville-vittel.fr +33 3 29 08 98 53 Bibliothèque médiathèque 402 rue Saint Nicolas Vittel

