Soirée jeux de société sur le thème de la Préhistoire (dès 8 ans) Musée des tumulus de Bougon Grézac, samedi 18 mai 2024.

Soirée jeux de société sur le thème de la Préhistoire (dès 8 ans) En avant la Préhistoire (dès 8 ans) Samedi 18 mai, 17h00 Musée des tumulus de Bougon Gratuit, réservation conseillée pour certains jeux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

En avant la Préhistoire (dès 8 ans)

Accompagné d’un animateur, découvrez des jeux de société qui ont pour point commun la Préhistoire. Jeux d’enquête, de mime, d’aventure ou coopératif, testez-les au musée le temps d’une soirée !

En famille ou entre amis, bonne ambiance garantie !

Réservation conseillée pour certains jeux

Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France

Voici 7000 ans, les hommes de Bougon ont construit des tumulus contenant des chambres funéraires pour abriter leurs morts. Sur 24 hectares, 3 espaces permettent aux visiteurs de mieux appréhender la vie quotidienne au Néolithique. Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers

©Musée des tumulus de Bougon