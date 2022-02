Soirée jeux de société spéciale vacances en famille 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, le mercredi 16 février à 17:00

Jeux pour toute la famille à disposition et mini burritos végétariens Jeux pour toute la famille à disposition et mini burritos végétariens 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T17:00:00 2022-02-16T22:00:00

