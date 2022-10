SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ SPÉCIAL HALLOWEEN Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Lattes Halloween approche à grands pas !

Oserez vous sortir hors de chez vous pour jouer à des jeux terrifiants ?

Toute l’équipe de Maître Renard vous propose une soirée sur le thème de l’horreur et de l’épouvante… de quoi frissonner de plaisir. Comme d’habitude rendez-vous au magasin à partir de 19h.

Vous le connaissez tous, Guilhem le gérant de la boutique, spécialiste en jeux de société depuis plus de 10 ans, animera la soirée et vous fera découvrir nos meilleurs jeux ! A l’occasion de cette soirée jeux nous proposerons 10% de réduction sur ces jeux horrifiques :

– Escape the Dark Castle

– L’insondable

– Tales of Evil Inscription par téléphone au 09 53 37 95 62

+33 9 53 37 95 62

