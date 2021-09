Soumensac Soumensac Lot-et-Garonne, Soumensac Soirée jeux de société Soumensac Soumensac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Soumensac

Soirée jeux de société Soumensac, 28 septembre 2021, Soumensac. Soirée jeux de société 2021-09-28 16:00:00 – 2021-09-28 20:00:00

Soumensac Lot-et-Garonne Soumensac Soirée jeux de société au café association Le Local de Soumensac Soirée jeux de société au café association Le Local de Soumensac +33 7 67 51 23 16 Soirée jeux de société au café association Le Local de Soumensac le local Soumensac dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Soumensac Autres Lieu Soumensac Adresse Ville Soumensac lieuville 44.69004#0.32705