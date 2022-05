Soirée jeux de société Science-Fiction Espace Culturel Treulon, 6 mai 2022, Bruges.

Soirée jeux de société Science-Fiction

Espace Culturel Treulon, le vendredi 6 mai à 19:00

Soirée jeux de société Science-Fiction ————————————– *** Vendredi 6 mai à partir de 19h * Espace Culturel Treulon – Bruges * 3h – dès 10 ans * Gratuit -** [**sur réservation**](https://billetterie-bruges.mapado.com/event/80645-soiree-jeux-de-societe-science-fiction) La Ludo-Médiathèque vous propose une sélection sur le thème de la Science-Fiction et de l’espace. Il y en aura pour tous les goûts. Découvrez l’espace et de nouvelles planètes dans Big monster, Chateau Aventure et Space bowl. Construisez votre flotte galactique et prenez le contrôle de la galaxie dans les différentes versions de Stars realms. Essayez de survivre à la créature avec votre équipage dans Not alone. Enquêtez et résolvez des énigmes dans le Unlock spécial Star Wars… D’autres découvertes vous attendent encore à l’espace Treulon… Animation mise en place pour introduire le spectacle “X” du collectif O’SO qui aura lieu le 13 mai à 20h30 à l’Espace Treulon de Bruges.

sur inscription

Vendredi 6 mai à partir de 19h, Espace Treulon de Bruges. Soirée jeu de société sur le thème de la science-fiction, gratuit, sur réservation

Espace Culturel Treulon Avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T22:00:00