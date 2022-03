SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÈ Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines À partir de 8 ans / – de 12 ans accompagnés. Elle vous avait manqué ? Elle est enfin de retour !

« Elle », c’est notre soirée jeux de société, la 24ème du nom, s’il vous plaît !

Après une longue pause due au contexte sanitaire, nous sommes parés à lancer les dés, jouer des tours à nos adversaires et récolter un maximum de points. Cette soirée viendra clôturer en beauté les onze ans du Checkpoint et se placera sous le signe du renouveau. Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou passionné, venez nous retrouver autour de nombreux plateaux de jeux. Que le meilleur gagne ! contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Pixabay

