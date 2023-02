Soirée jeux de société Salle des fêtes Villagrains Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Catégories d’Évènement: Cabanac-et-Villagrains

Gironde

Soirée jeux de société Salle des fêtes Villagrains, 17 février 2023, Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains. Soirée jeux de société Route du Vieux Bourg Salle des fêtes Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde Salle des fêtes Villagrains Route du Vieux Bourg

2023-02-17 – 2023-02-17

Salle des fêtes Villagrains Route du Vieux Bourg

Cabanac-et-Villagrains

Gironde Cabanac-et-Villagrains Soirée jeux ouverte à tous les joueurs et joueuses organisée à la salle des fêtes de Villagrains.

Les Ludothécaires de l’AJC vous font découvrir de nouveaux jeux de société en famille ou entre amis ! Soirée jeux ouverte à tous les joueurs et joueuses organisée à la salle des fêtes de Villagrains.

Les Ludothécaires de l’AJC vous font découvrir de nouveaux jeux de société en famille ou entre amis ! +33 7 44 50 05 74 Ludothèque AJC laludotheque-ajc

Salle des fêtes Villagrains Route du Vieux Bourg Cabanac-et-Villagrains

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cabanac-et-Villagrains, Gironde Autres Lieu Cabanac-et-Villagrains Adresse Cabanac-et-Villagrains Gironde Salle des fêtes Villagrains Route du Vieux Bourg Ville Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains lieuville Salle des fêtes Villagrains Route du Vieux Bourg Cabanac-et-Villagrains Departement Gironde

Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabanac-et-villagrains cabanac-et-villagrains/

Soirée jeux de société Salle des fêtes Villagrains 2023-02-17 was last modified: by Soirée jeux de société Salle des fêtes Villagrains Cabanac-et-Villagrains 17 février 2023 Cabanac-et-Villagrains, Gironde Gironde Route du Vieux Bourg Salle des fêtes Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde Salle des fêtes Villagrains Cabanac-et-Villagrains

Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde